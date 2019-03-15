بالصور.. حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق هائل، نشب داخل شقة سكنية بمنطقة حى الجامعة بالمنصورة.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بنشوب حريق بالدور الثالث بعقار بشارع مسعد بن عميرة متفرع من شارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة، وقوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد عوض، قائد. الإطفاء، إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي العقار.

والتهمت النيران محتويات الشقة فيما لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات. وبالفحص تبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعه لمباشرة التحقيقات.