ضبط هارب من 52 حكما قضائيا في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالاشتراك مع مباحث قسم الخصوص، اليوم الجمعة، هارب من 52 حكم حبس مستأنف وجزئي.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخصوص من ضبط "ا. م. ع" 32 سنة، دائرة قسم الخصوص، والمطلوب التنفيذ عليه في 52 حكم حبس "تبديد – كهرباء"، بإجمالي 14 حكم مستأنف، 38 حكم جزئي، وهم القضية رقم 2954 لسنة 2014م جنح قسم الخصوص "تبديد"، حصر رقم 3284 لسنة 2014، غيابي بالحبس 6 شهور.

والقضية رقم 14942 لسنة 2018 جنح قسم الخصوص "تبديد"، حصر رقم 12512 لسنة 2018، غيابي بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه.