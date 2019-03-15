كلمة السر "أوسلو 2011".. من هو "الذئب المنفرد" مُلهم إرهابي نيوزيلندا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى الشيمي:

شن مسلحون اليوم الجمعة هجومًا مُميتا على مدينة كرايستشيرش بجنوب نيوزيلندا، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 49 قتيلاً وإصابة العشرات بجروح خطيرة.

وقالت مفوض الشرطة النيوزيلندية إن الهجوم المسلح الذي استهدف مسجد النور ومسجد لينوود في كرايستشيرش كان مُخططًا له بشكل جيد.

وقبيل الهجوم؛ نشر أحد المشتبه بتورطهم في هجوم المسجدين في نيوزيلندا بيانًا عبر تويتر، مكون من 73 صفحة، عرف فيه نفسه بأنه شاب استرالي يُدعى برينتون تارانت، مُشيرًا إلى أنه استلهم خطته من أندرس بيهرينج بريفيك مرتكب هجمات أوسلو الإرهابية عام 2011.

وأوضح أن إحدى اللحظات التي دفعته إلى التطرف كانت هزيمة زعيم اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن في انتخابات 2017 الرئاسية، وهجوم بشاحنة في ستوكهولم في أبريل 2017 قتل فيه 5 أشخاص بينهم طفلة في الحادية عشر من العمر.

وقال مُنفذ الهجوم إنه يسعى إلى الثأر لكل الأوروبيين الذين قتلوا باعتداءات إرهابية في السابق.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن هجومي النرويج، اللذان ألهما تارانت بتنفيذ هجومه الذي أدانته حكومات دول العالم:

· هجومان ارهابيان متتالين من نوع الذئب المنفرد قام بهما أندرس بهرنغ بريفيك ضد الحكومة والسكان المدنيين ومعسكر الصيف الخاص باتحاد العمال الشباب.

· راح ضحية الهجوم 77 شخصًا، وهو الهجوم الأكثر حصدًا للأرواح في النرويج منذ الحرب العالمية الثانية.

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· كان الهجوم الأول انفجار سيارة مفخخة في أوسلو وهو مركز الحكومة التنفيذي في النرويج، بعد وضع المتفجرات بداخل شاحنة.

· وقع الهجوم الآخر بعد أقل من ساعتين في معسكر صيفي في جزيرة أوتويا في بوسكرود.

· ألقت الشرطة النرويجية القبض على أندرس بهرنغ بريفيك، وهو نرويجي يميني متطرف، 32 عامًا، على جزيرة أوتويا وأدانته بالهجومين.

· بهرنغ بريفيك يميني متطرف له موقع إلكتروني يناهض الإسلام ويتخذ موقفا متشددا من الأجانب والهجرة.

· تم محاكمة منفذ الهجوم بين 16 أبريل و22 يونيو 2012 في محكمة مقاطعة أوسلو، واعترف بتنفيذه للهجومين، ولكنه أنكر كونه مذنبا وأن ما فعله هو دفاع عن الضرورة.

· في أغسطس 2012، صدر حكم على بريفيك بالسجن المُشدد 21 سنة، وهي أقصى عقوبة متاحة في النرويج.

· أقيمت العديد من النصب التذكارية في المدن النرويجية، وخططت الحكومة لإقامة نصبين تذكاريين بالقرب من موقع الحادث.

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