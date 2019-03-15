الجزائر / قيادي في حزب جبهة التحرير : بوتفليقة أصبح تاريخًا الآن

وكالات - قال قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن عدم ترشحه لولاية جديدة بعد احتجاجات شعبية، أصبح تاريخا الآن.

وقال حسين خلدون لقناة النهار التلفزيونية في وقت متأخر من مساء أمس، الخميس 15 مارس 2019، إنه يتعين على الحزب أن ينظر للمستقبل وأن يقف في صف المحتجين.

Advertisements

ويملك الحزب الأغلبية في جميع المجالس المنتخبة بما في ذلك البرلمان والمجالس البلدية.