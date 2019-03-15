وزير كويتي : إلغاء دراسة أبناء الدبلوماسيّين وزوجاتهم في 6 دولٍ عربيّة وأجنبيّة

وكالات- أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي، حامد العازمي قراراً بإلغاء 8 قرارات وزارية، تتعلّق بدراسة أبناء الدبلوماسيين الكويتيين وزوجاتهم بجامعات كان يسمح لهم بالالتحاق بها بالخارج.
ونقلت صحيفة "القبس الكويتية" في عددها اليوم، الجمعة 15 مارس 2019، عن مصادر بالوزارة القول أن القرار تضمن الغاء قرارات الدراسة والالتحاق الخاصة بأبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم في 6 دول عربية وأجنبية، هي قبرص وتايلاند وغانا والمغرب وأذربيجان وسويسرا.
وذكرت المصادر ان الالغاء جاء بناء على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت في اجتماعها الأول، الذي عقدته في 31 جانفي الماضي، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
وبينت المصادر أن القرار نص على أن يبدأ العمل بالقرار الجديد في الدول المذكورة اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل .2019/2020
وعن مصير أبناء الدبلوماسيين الملتحقين حالياً بالجامعات التي تم الغاء اعتمادها من قبل الوزارة، ذكرت المصادر أنهم لن يواجهوا مشاكل في الاستمرار بدراستهم، حيث لن يطبق القرار عليهم باثر رجعي، بل على الراغبين في الدراسة مستقبلاً.
وأكدت أنه ليس أمام أبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم في الدول المذكورة سوى الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الواردة بقوائم جهاز الاعتماد الأكاديمي، والتي تتضمن مجموعة محددة من الجامعات والبلدان، أو الدراسة في الجامعات والكليات الموجودة في الكويت.
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