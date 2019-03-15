مقتل وإصابة نحو 39 من مسلحي طالبان في غارات وعمليات للقوات الأفغانية

صرحت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الجمعة، بأن حوالي 39 من مسلحي حركة طالبان لقوا مصرعهم أو أصيبوا خلال عمليات للقوات الخاصة الأفغانية وغارات جوية شهدتها أربعة من أقاليم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقل عن تلك المصادر قولها :" إن ما لا يقل عن ثلاثة من مسلحي طالبان قتلوا في عملية للقوات

الخاصة وغارة جوية استهدفت مناطق في بلدتي شيخ آباد وسيد آباد التابعتين لإقليم ميدان ورداك وسط البلاد".



وأضافت المصادر أن القوات نفذت عمليات مماثلة في بلدة زورمات التابعة لإقليم باكتيا جنوب شرق البلاد فيما استهدفت غارات جوية منفصلة مناطق في البلدة نفسها وكذا بلدة جومال التابعة للإقليم،

وأسفرت جميعها عن مقتل ما لا يقل عن 12 من مسلحي طالبان.



وتابعت أن القوات شنت عمليات أمنية على بلدة لالاك التابعة لإقليم قندهار جنوب البلاد أسفرت عن مقتل أحد مسلحي طالبان، واستهدفت غارات جوية منفصلة بلدات بغال ومايواند وخاكريز التابعة للإقليم وأسفرت عن مقتل 11 مسلحا آخر.



كما قتل 9 من مسلحي طالبان وأصيب ثلاثة آخرون في غارات جوية منفصلة نفذت في بلدتي سنكين ونهر السراج التابعتين لإقليم هلمند جنوب البلاد، بحسب المصادر.

