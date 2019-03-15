الشرطة النيوزيلندية: الهجوم على المسجدين "مدبر بإحكام"

صرح مايك بوش، مسئول الشرطة النيوزيلندية، بأن الحادث الإرهابي، الذي استهدف المسلمين اليوم ببلاده، كان "مُعدًا بإحكام"، وفق تعبيره.
وأشار "بوش"، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة إندبندنت البريطانية، إلى أنه لا يستطيع تحديد المدة الزمنية التي استغرقها الإرهابيون في إعداد مخططهم، مُشددًا في الوقت ذاته علىأن الجريمة تم إعدادها بإحكام.
وأوضح "بوش"، بأن اثنين من المشتبه فيهما عُثر بحوزتهما على معدات محدثة للانفجار في سيارتيهما، وأشار التقرير إلى أن الحادث الذي أوقع أكثر من 41 شهيدًا في مسجد، وسبعة في مسجد آخر،
ولفت تقرير الصحيفة الإنجليزية إلى أن المشتبه فيه الرئيسي في الحادث هو برينتون تارنت، ومن المتوقع أن يقدم للمحاكمة، غدًا السبت، ولفت التقرير إلى أن الشرطة تعكف حاليًا على تحديد صلة ثلاثة مشتبه بهم آخرين في الجريمة التي وقعت في مدينة ساوث أيلاند النيوزيلندية.
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