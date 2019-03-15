برلماني أوكراني: 10 ملايين مواطن هاجروا بسبب الأزمة الاقتصادية

أكد النائب الأوكراني، نيستور شوفريتش، أن أكثر من عشرة ملايين مواطن في سن العمل قد غادروا أوكرانيا منذ اندلاع أزمتها، وأنهم يساهمون الآن في تطوير اقتصادات بلدان المهجر عوضا عن بلادهم.
وأضاف شوفريتش - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - أن هناك طريقةتسمح بتحديد عدد الأشخاص المتواجدين في وقت معين في إقليم معين. هذه الطريقة، تعتمد على حدود استهلاك الخبز و تم بها تحديد وجود 28 إلى 29 مليون شخص حاليا في أوكرانيا بشكل
وكان رئيس وزراء أوكرانيا فلاديمير جرويسمان دعا - في وقت سابق - إلى دعم برامج زيادة معدل الولادة ودعم الأسرة.
وذكرت وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا أن 3.2 مليون من الأوكرانيين يعملون في الخارج، ووفقا لهيئة الإحصاء الحكومية، حوّل المهاجرون الأوكرانيون أكثر من تسعة مليارات دولار من الخارج إلى ذويهم في أوكرانيا عام 2018.
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