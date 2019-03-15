وزيرة العدل الألمانية: يتعين على بريطانيا استغلال تأجيل "بريكست" بصورة مجدية

قالت وزيرة العدل الألمانية، كاتارينا بارلي، إنه في حال مُنحت بريطانيا مزيدًا من الوقت لاتخاذ قرار بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، فإنه يتعين عليها استغلال هذا التأجيل بصورة مجدية.، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت بارلي - في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - " أعتقد أن الاتحاد الأوروبي

سيكون مستعدًا لمنح مزيد من الوقت، لكن يجب أن يكون هناك خطة بشأن ما يجب أن يحدث خلال هذه الفترة" التي شددت على أن مسألة "إتاحتها فقط لن تؤدي إلى حل".

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وفيما يتعلق بانتخابات البرلمان الأوروبي، أشارت بارلي إلى أنه ليس هناك معنى من

مشاركة بريطانيا في تلك الانتخابات التي ستجرى في شهر مايو المقبل، موضحة أنه "من الناحية السياسية، الأمر سخيف إلى حد ما بالنسبة لدولة - كان من المفترض أن تكون بالفعل خارج التكتل - أن تشارك في عملية الاقتراع".

يذكر أن مجلس العموم البريطاني قد وافق أمس الخميس على مقترح تقديم طلب رسمي إلى التكتل لتأجيل الخروج "بريكست" إلى ما بعد 29 مارس الجاري، الأمر الذي أيده 412 نائبًا فيما رفضه 202.