فلسطين تعلن مقتل وإصابة رعايا لها في نيوزيلندا

أعلنت دولة فلسطين، ورود معلومات تشير إلى مقتل وإصابة عدد من رعاياها في الهجومين الإرهابيين على المسجدين بمدينة كرايست تشيرتش في نيوزلندا، واللذين راح ضحيتهما 49 شخصا.

وقال سفير فلسطين لدى أستراليا ونيوزلندا عزت عبد الهادي، لوكالة "وفا" الفلسطينية، إن جالية بلاده أبلغته بمقتل فلسطيني على الأقل

وإصابة عدد في الهجومين، موضحا أن "السفارة تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزيلندا للحصول على معلومات وبيانات رسمية".

وأشار إلى أن الحكومة النيوزلندية أوقفت كافة الرحلات إلى مدينة كرايست تشيرتش، لافتا إلى أن التحقيقات حول الحادث

متواصلة وستصدر الحكومة النيوزلندية تفاصيل أدق حول الضحايا صباح السبت.

ولفت السفير الفلسطيني إلى أن عددا من أبناء الجالية الفلسطينية يقطنون في مدينة كرايست تشيرتش التي شهدت الهجومين الإرهابيين صباح اليوم، داعيا "بالرحمة للقتلى والشفاء للجرحى والسلامة لكافة أبناء الجالية.

وتعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية في وقت سابق من اليوم، لهجوم بالأسلحة النارية، أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.