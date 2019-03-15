حادثة جديدة للطائرة بوينج 737 المثيرة للجدل

أكدت وسائل إعلام روسية وغربية أن طائرة ركاب من طراز بوينج 737-800 هبطت اضطراريا في شمال روسيا.
وأشارت الأنباء إلى أن طائرة هبطت اضطراريا في سيكتيفكار شمالي البلاد، مشيرة إلى تقارير تحدثت عن عطل في محركها، بحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية.
وهذا الطراز من طائرات بوينج 737-800 عبارة عن تنويع على طائرة "بوينغ 737 ماكس 8"، وهو الطراز الذي أوقفت العديد من دول العالم حركاته ومنعتهحتى من التحليق في أجوائها بعد حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية مؤخرا، التي قتل جميع من فيها.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إجمالي عدد ركاب الطائرة يصل إلى 157 راكبا، بالإضافة إلى 6 هم أفراد طاقهما، وأن جميع ركابها بخير ولم يتعرضوا لأذى.
وبحسب التقارير، فإن مكتب النقل المحلي في شمال روسيا بدأ تحقيقا
وكانت الطائرة، التي تتبع شركة "ألروسا" العملاقة لإنتاج الماس، تقوم برحلة من مدينة ميرني في سيبيريا إلى العاصمة الروسية موسكو، عندما أجبرتها مشكلة على الهبوط اضطراريا.
وكانت روسيا انضمت إلى دول عدة في منع حركة طائرات بوينغ 737 ماكس 8 من الحركة في أجوائها.
وقالت الصحيفة البريطانية إن إجمالي عدد طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9 التي أوقفت ومنعت من الحركة يصل إلى 300 طائرة في مختلف أنحاء العالم.
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