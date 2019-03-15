منسوبو رئاسة الحرمين الشريفين يزورون معرض الكتاب بالرياض

زار منسوبو جناح الرئاسة المشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب لجناح مكتبة الملك فهد الوطنية.

واطلع مدير عام المعارض المهندس ماهر بن منسي الزهراني على ما يحتويه جناح المكتبة واستمع إلى شرح واف من منسوبيها، مثنياً سعادته على ما لمسه من اهتمام وحرص من قبل منسوبي المكتبة على جمع كل

وفي ختام الزيارة قدم هدية تذكارية باسم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمكتبة الملك فهد الوطنية. إلى شرح واف من منسوبيها، مثنياً سعادته على ما لمسه من اهتمام وحرص من قبل منسوبي المكتبة على جمع كلما يخدم العلم بشتى أنواعه ، ومؤكدًا ضرورة التعاون مع مكتبة الملك فهد الوطنية بما يخدم إصدارات الرئاسة.وفي ختام الزيارة قدم هدية تذكارية باسم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمكتبة الملك فهد الوطنية.



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