بومبيو يؤكد تمسك الولايات المتحدة بالحوار مع بيونج يانج

عبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة عن أمل الولايات المتحدة في استمرار مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية. يأتي ذلك بعد تقارير تفيد بأن بيونج يانج تدرس تعليق المحادثات مع واشنطن. وقال بومبيو "نحن نأمل أنه باستطاعتنا الاستمرار بعقد هذه المحادثات". كانت وكالة الأنباء الروسية "تاس" قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي قالت إن بلادها ترفض الإذعان ل"المطالب الأميركية بأي شكل كان" بعد قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب التي انتهت بدون اتفاق.

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