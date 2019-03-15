فرنسا تعيد أطفالاً من أبناء إرهابيي داعش كانوا في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن فرنسا تسلمت عدداً من الأطفال اليتامى من أبناء مقاتلي داعش الفرنسيين من مخيمات في شمال شرق سوريا.
وأضافت الوزارة أن الأطفال، وهم في سن الخامسة أو أقل، أخضعوا لإشراف طبي وباتوا تحت رعاية السلطات القضائية.
وأوضحت أن الأطفال أيتام أو انفصلوا عن آبائهم في المخيمات.
وجددت الوزراة رفض فرنسا مجدداً تسلم المتشدد عناصر تنظيم داعش الإرهابي. وقالت إنهم يجب أن يحاكموا في المكان الذي ارتكبوا فيه جرائم.
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