المبعوث الأميركي: لم يبق في سوريا إلا مئات من مقاتلي داعش

قال المبعوث الأميركي جيمس جيفري، اليوم الجمعة، إنه لم يبق لتنظيم داعش الإرهابي سوى بضع مئات من المقاتلين وأقل من كيلومتر مربع من الأراضي تحت سيطرته في آخر معقل له في سوريا.

وقال جيفري، ممثل الولايات المتحدة الخاص لسوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي الذي يحارب التنظيم المتشدد "نحن على وشك إنهاء الحملة على طول نهر الفرات لاسترداد آخر أراضي داعش. لم يبق سوى بضع مئات من المقاتلين وأقل من كيلومتر من الأراضي".

وأضاف جيفري أن الولايات المتحدة تساعد قوات سوريا الديموقراطية في حراسة أسرى التنظيم لكنه أوضح أنها ستقوم أيضاً بحملة لدفع الدول إلى استعادة مواطنيها الذين قاتلوا مع التنظيم وعائلاتهم لمقاضاتهم أو إعادة تأهيلهم.

وتكبد المتشددون أكبر خسائرهم العسكرية في عام 2017 عندما خسروا مدينتي الموصل في العراق، والرقة في سوريا، ثم تراجعوا على امتداد نهر الفرات حتى جيب "الباغوز" آخر معاقلهم في سوريا على الضفة الشرقية للفرات.

وفي تصريحات عبر دائرة تلفزيونية بعد حضور مؤتمر في جنيف بشأن الجهود الإنسانية في سوريا، قال جيفري إن المعركة ستستمر للقضاء على فكر تنظيم داعش المتطرف ولا يوجد إطار زمني لانسحاب الولايات المتحدة.

وستسحب الولايات المتحدة بعض قواتها من سوريا لكنها ستبقي على فرقة في شمال شرق البلاد وذلك بهدف مواصلة القتال والحيلولة دون حدوث أي فراغ يزعزع الاستقرار.

وستُبقي الولايات المتحدة أيضاً على قوة في منطقة "التنف" القريبة من الحدود العراقية والأردنية لتعزيز القوات المحلية في مواجهة داعش.

وقال جيفري إنه في ظل تقليص العدد وتراجع الأعمال القتالية بعد خسارة التنظيم لأراضيه في سوريا، فإن النفقات الأميركية ستكون أقل كثيراً.