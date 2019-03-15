العراق: اعتقال 17 داعشياً جنوب الموصل

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى، اليوم الجمعة، اعتقال 17 داعشياً بينهم سوريان جنوب الموصل شمال بغداد.

وقال العقيد خليل دريد أن"القوات الأمنية نفذت عملية أمنية استباقية لملاحقة فلول عصابات داعش صباح اليوم في قضاء الحضر، أسفرت عن اعتقال 17 داعشياً ،بينهم سوريان ، بحوزتهم أسلحة ومسدسات كاتمة للصوت".

وأوضح أن"العملية تمت وفق معلومات استخبارية أفادت بتسلل عناصر داعش إلى القضاء يوم أمس، مشيراً إلى أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقصاء العراقي ".

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية غرب الموصل نشاطاً لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين ينفذون عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكرياً.

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