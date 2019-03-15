الملكة إليزابيث تعبر عن حزنها البالغ لهجوم نيوزيلندا

قالت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا إنها تشعر بحزن بالغ لواقعة إطلاق الرصاص في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، في هجوم أسفر عن سقوط 49 قتيلا على الأقل.

وقالت الملكة إليزابيث، وهي رأس الدولة في نيوزيلندا، "شعرت بحزن بالغ للأحداث المروعة في كرايست تشيرش اليوم. نقدم أنا والأمير فيليب تعازينا لأسر وأصدقاء من فقدوا أرواحهم".

وأضافت "أود أيضا أن أثني على خدمات الطوارئ والمتطوعين الذين يقدمون الدعم للجرحى. قلبي ودعائي لكل أهل نيوزيلندا في هذا الوقت الصعب".

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