ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الجمعة، أن حصيلة قتلى إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش ارتفعت إلى 49 شخصاً على الأقل.

وفي وقت سابق من اليوم ،صرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن بأن، أربعين شخصاً قد لقوا حتفهم في إطلاق النار على مسجدين بمدينة كرايستشيرش.

وذكرت أردرن، أن ثلاثين شخصاً قتلوا في الهجوم على مسجد النور، فيما قضى عشرة آخرون نحبهم في هجوم على مسجد بضاحية لينوود.

وأضافت أن أكثر من عشرين شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة.

وقالت أردرن: "من الواضح أن هذا العمل لا يمكن وصفه سوى بأنه هجوم إرهابي".

وذكرت رئيسة الوزراء أن المشتبه بهم المحتجزين حاليا ليسوا مدرجين على قوائم المراقبة الأمنية.

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