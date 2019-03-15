الطيران الإسرائيلي يقصف 100 هدف لحماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ، فجر اليوم الجمعة، حوالى مئة غارة على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع صوب تل أبيب.

وأفاد الجيش في بيان أن "طائرات حربية ومروحيات هجومية وطائرات لقوات الدفاع الإسرائيلية هاجمت ليل الجمعة حوالى مئة هدف لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

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