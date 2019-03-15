كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية قرب دور العبادة بعد هجومي "نيوزيلندا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير منذ قليل، إن السلطات شددت إجراءات الأمن قرب دور العبادة اليوم الجمعة، بعد هجومين على مسجدين في نيوزيلاندا أسفرا عن مقتل 49 شخصاً.

وقال كاستانير في حسابه على تويتر، "ستُنظم دوريات قرب دور العبادة".

وقتل مسلح واحد على الأقل 49 شخصاً وأصاب أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة، فيما وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بأنه عمل إرهابي.