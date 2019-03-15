كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطنة عمان تفتتح أكبر متحف بحري في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وسائل إعلام عمانية، عن افتتاح أكبر متحف الأحياء المائية في الشرق الأوسط، في 15 أبريل/نيسان 2019 المقبل.

وستبلغ مساحة متحف الأحياء المائية ثمانية آلاف متر مربع، الذي سيعرض في مول Mall of Muskat، بحسب المصدر.

وسيمتد المتحف على طول ثلاثة طوابق ستكون منزلا لثلاثين ألف أحياء بحرية والآلاف من أنواع الأسماك.

ثم سيتم بناء نفق، تسمح للزوار بالمرور من خلاله ورؤية الحياة المائية، إلى الآن المتحف المائي الأكبر في المنطقة موجود في دبي مول.