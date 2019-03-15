كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يعلن تضامنه مع المسلمين بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بابا الفاتيكان أنه متضامن مع المسلمين بعد اعتداء نيوزيلندا، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

ووقع هجوم إرهابي على مسجد "النور" بمدينة الجزيرة الجنوبية، وسط مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، خلف 49 شهيدا، و48 مصابا.

Advertisements

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنهم ضبطوا 4 أشخاص من منفذي الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن الحادث متطور، ويحاولون كشف ملابساته.

وأكد أنهم عثروا على عبوات ناسفة بعد الهجوم على المصلين داخل المسجد، وأنهم تمكنوا من نزع فتيل عدد من الأجهزة المتفجرة المرتجلة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت جون موريسون، أن منفذ الهجوم في نيوزيلندا، إرهابي أسترالي يميني متطرف، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.