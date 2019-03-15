كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 9 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 13.5% وهو أعلى مستوى للبطالة منذ فبراير (شباط) 2010.

وقد ارتفع معدل البطالة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمقدار 3.1 نقطة عن الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات مكتب الإحصاء التركي (توركستات)، الذي قال إن عدد العاطلين في تركيا وصل في الشهر الأخير من العام الماضي إلى 4.3 مليون عاطل بزيادة قدرها مليون عاطل عن العام السابق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد التركي انكماشاً بمعدل 3% سنوياً خلال الربع الأخير من العام الماضي بحسب "توركستات" ليدخل مرحلة ركود رسمي قبل الانتخابات المحلية التركية يوم 31 مارس (آذار) الحالي.

وتعتبر حالة الاقتصاد التركي موضوعاً أساسياً بالنسبة للناخبين، في ظل استمرار ضعف الليرة التركية وبقاء معدل التضخم بالقرب من مستوى 20%.