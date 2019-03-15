كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 20 شخصا ونجاة 45 جراء انهيار مدرسة في نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نيجيريا، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا المبنى الذي انهار يوم الأربعاء الماضي في مدينة لاغوس، قد بلغ 20 قتيلا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الصحة النيجيري القول: "إن انهيار المبنى الذي يضم مدرسة في مدينة لاغوس النيجيرية يوم الأربعاء أودى بحياة 20 شخصا بينما نجا 45 آخرون".