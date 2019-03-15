كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الأمة الكويتي يدين الهجوم على مسجدي نيوزيلندا: "حادث آثم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الجمعة، عن إدانته الشديدة لحادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية وأسفر عن سقوط أكثر من 45 ضحية وإصابة عشرات آخرين.

وقال الغانم في بيان صحافي إن هذا الحادث الإجرامي الآثم يثبت أن الإرهاب لا دين له، وأن العالم أجمع مطالب بالتكاتف والتعاون للقضاء على ثقافة الكراهية والتعصب والتطرف.

وأعرب الغانم عن تضامنه التام وتعاطفه مع الضحايا والمصابين، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يرحم الضحايا وان يعجل في شفاء المصابين.