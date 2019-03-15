عاجل.. استشهاد وإصابة 5 أردنيين في الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم، عن استشهاد أحد رعاياها وإصابة 5 آخرين في الهجوم الذي استهدف المصلين في مسجدي نيوزيلندا.

وقالت الخارجية في بيان: "مواطن أردني استشهد وأصيب 5 آخرون في العملية الإرهابية، التي وقعت في المسجدين بنيوزيلندا وراح ضحيتها نحو خمسين مصلّ"، دون أن تتطرق إلى هوية الضحية.

وكانت وسائل الإعلام الأردنية قد نشرت في وقت سابق، صورة للمواطن الأردني وسيم الساطي ضراغمة، الذي أصيب وابنته في المجزرة الإرهابية التي استهدفت المصلين في مسجدي نيوزيلندا اليوم.

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من جانيه، دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بأشد العبارات الجريمة الإرهابية، التي طالت المصلين بمدينة كرايست تشيرش، والتي راح ضحيتها 49 شخصا.

وكتب الصفدي على حسابه في موقع "تويتر": "نحن ندين بأقسى العبارات الجريمة الإرهابية الهمجية الجبانة التي استهدفت الأبرياء في مسجدين في ⁧‫نيوزيلندا‬⁩. رحم الله الضحايا وأنعم على المصابين بالشفاء".

وتعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية في وقت سابق من اليوم، لهجوم بأسلحة نارية، أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.