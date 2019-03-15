كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في طريقه إلى منزله... حادث يودي بحياة رئيس هيئة النزاهة العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي رئيس هيئة النزاهة العراقية، القاضي عزت توفيق جعفر، إثر حادث مروري، في إقليم كردستان العراق.

وأفادت وكالة "سبوتنيك"، بأن القاضي عزت توفيق جعفر، رئيس هيئة النزاهة، توفي إثر حادث مروري مؤسف على الطريق الواصل بين أربيل، ودهوك، في إقليم كردستان.

وكان جعفر، متوجها في طريقه إلى منزله بمحافظة دهوك.

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ونعى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الجمعة، القاضي عزت توفيق جعفر رئيس هيئة النزاهة الذي وافاه الأجل اثر حادث مروري مؤسف في دهوك.

وقال الكعبي في بيان تلقته مراسلتنا، ظهر اليوم: "فقد العراق اليوم احد رجالات النزاهة الذي عرف بالمثابرة والكفاءة والجدية في عمله"، داعيا منتسبين النزاهة أن يستكملوا طريقه في مكافحة الفساد ومواقفه الوطنية في سبيل ذلك.

الجدير بالذكر، أن القاضي عزت توفيق جعفر، كلف بتولي مهام رئاسة النزاهة وكالة، وفق أمر ديواني صادر عن الرئيس السابق للحكومة العراقية، بتاريخ الخامس من يونيو العام الماضي.

وعين القاضي عزت، سابقا في عام 2009، نائبا لرئيس هيئة النزاهة، كما كلف في سنة 2011، بمهام رئاسة الهيئة بالوكالة.