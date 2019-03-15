غضب في العالم الإسلامي من هجوم نيوزيلندا.. الأزهر: هجوم إرهابي مروع.. أردوغان: حادث عنصري وفاشي.. الحزب الحاكم في ماليزيا: مأساة سوداء.. رابطة مسلمي الهند: فيروس معاد للمسلمين

أدان زعماء سياسيون ودينيون في العالم الإسلامي واقعتي إطلاق النار بمسجدين في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، وقال بعضهم إن مواطنين من دولهم كانوا في المسجدين وقت الهجوم.

وقع الهجوم في مدينة كرايستشيرش وقت صلاة الجمعة وظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو التقطها مسلح على ما يبدو على الهواء مباشرة خلال إطلاق النار.

الأزهر: هجوم إرهابي مروع

وندد الأزهر الشريف في القاهرة بالهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي مروع".وحذر الأزهر في بيان من أن ما حدث "يشكل مؤشرا خطيرا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة...