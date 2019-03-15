القاضي صوان احال 6 موقوفين سوريين بجرم الارهاب على المحكمة العسكرية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، قرارين إتهاميين بجرائم إرهابية، فإتهم في القرار الأول، السوري أحمد صبحي الحسين وأربعة سوريين بجرم الإنتماء الى الجيش السوري الحر ومبايعة تنظيم "داعش" والمشاركة في معركة عرسال 2014، وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين والقيام بأعمال إرهابية وتخريب، وذلك سندا الى المواد 335 و 549 و549/201 و 569 و 733 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة.

واتهم صوان في القرار الثاني، السوري عبد الكافي عبدو عجاج بجرم الإنتماء الى الجيش السوري الحر والقتال في سوريا، وذلك سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة، وأحال الموقوفين على المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.