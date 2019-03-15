هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء تدعو لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي في صيدا

طالبت هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء في صيدا، مؤسسة كهرباء لبنان بـ"الإسراع في استكمال نقل مخارج خطوط الشبكة إلى محطة التحويل الجديدة مع وضع حد للتأخر الحاصل وزيادة التغذية بالتيار الكهربائي في صيدا".

ودعت الهيئة عقب اجتماع تناولت خلاله مشاكل الكهرباء والمولدات المستمرة والمستفحلة، الى "العمل الجدي لتركيب خط خاص بالمدينة الصناعية والسوق التجاري وزيادة التغذية لمدينة صيدا بناء للوعود السابقة من قبل المؤسسة بزيادة ساعتي تغذية فور الانتهاء من إنجاز محطة التحويل الجديدة".

ودانت الهيئة "المماطلة المستمرة وغير المبررة في تركيب العدادات للمشتركين بالمولدات الخاصة، مع رفض سلوك التقصير والتواطؤ مع أصحاب المولدات الذي يتبعه المسؤولون في الوزارات المعنية (الاقتصاد، والداخلية، والطاقة) إضافةً إلى البلديات مع التشديد على مطالبة كل المسؤولين المعنيين بالقيام بواجباتهم، وبإلزام أصحاب المولدات بالتنفيذ الفوري لقرار تركيب العدادات تحت طائلة المسؤولية".

وأعربت عن رفضها "زيادة الـ 10% التي أضافها بعض أصحاب المولدات على تعرفة الكيلوات- ساعة في منطقة صيدا من دون مبرر"، مطالبة وزارة الطاقة بـ"إصدار تسعيرة للمشتركين وفقاً لعدد ساعات القطع بهدف وضع حد للتسعير العشوائي الحاصل حالياً، وذلك بشكل مؤقت وبانتظار إنجاز تركيب العدادات للجميع، داعية المواطنين الأعزاء للمبادرة إلى مطالبة أصحاب المولدات بتركيب العدادات، وبتقديم شكاوى إلى مصلحة الاقتصاد في سراي صيدا في حال عدم التجاوب".