قوى الامن: جسرا جل الديب يفتتحان غداً صباحاً

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة في بيان انه سيقوم فريق الاشغال المكلف انشاء جسري جل الديب بفتح السير أمام حركة المرور فوقهما، وذلك اعتباراً من الساعة 6.00 من صباح يوم الغد الواقع فيه 16/03/2019. واملت من المواطنين الكرام أخذ العلم.

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