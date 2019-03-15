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اختتام التحقيق في قضية ايلا طنوس وجلسة المرافعة في 27 حزيران

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تابع القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين اليوم تحقيقاته في ملف الطفلة إيلا طنوس، فاستمع الى إفادات ثلاثة أطباء هم : ج.م و أ.ق و ب.ك. وختم التحقيق بالاستماع الى الشهود.

وحددت جلسة للمرافعة في 27 حزيران المقبل.

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