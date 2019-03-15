اختتام التحقيق في قضية ايلا طنوس وجلسة المرافعة في 27 حزيران

تابع القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين اليوم تحقيقاته في ملف الطفلة إيلا طنوس، فاستمع الى إفادات ثلاثة أطباء هم : ج.م و أ.ق و ب.ك. وختم التحقيق بالاستماع الى الشهود. وحددت جلسة للمرافعة في 27 حزيران المقبل.

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