استنكر الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان "مجزرة مسجد النور في نيوزيلندا في عمل وحشي استهدف المصلين الابرياء في عدوان مزدوج انتهكت فيه حرمة دور العبادة وازهقت ارواح المؤمنين"، واصفاً هذا العمل "بالعنصري والارهابي نفذه مجرم متوحش مجرد من انسانيته".
ودان "كل عمل يغذي العصبيات الدينية وينمي التطرف عند الشعوب"، داعياً الحكومة النيوزيلندية إلى" تكثيف تحقيقاتها لكشف من يقف وراء المجرم وإنزال أقسى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الأبرياء". وقدم تعازيه إلى الحكومة النيوزيلندية وذوي الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ قبلان استنكر العمل الإرهابي في نيوزيلندا: عمل عنصري نفذه مجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.