جبق التقى السفير الجديد لفرسان مالطا

إستقبل وزير الصحة العامة جميل جبق، السفير الجديد لفرسان مالطا في لبنان برتران بيزانسينو في زيارة تعارف بروتوكولية يرافقه المستشار الأول للسفارة فرنسوا أبي صعب، والمستشار لدى منظمة فرسان مالطا خالد قصقص. وجرى عرض للمشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون والشراكة بين وزارة الصحة والمنظمة ولا سيما ما يتعلق بالمجتمعات الأكثر فقرًا في لبنان.

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