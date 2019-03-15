الراعي زار المحكمة الروحية المارونية

زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المحكمة الروحية المارونية، للمرة الثانية في خلال ثلاثة أيام، حيث يلتقي بالمحامين العاملين فيها حول التعميم التطبيقي "بشأن الدعاوى الزواجية ومفاعيل الزواج المدنية في المحاكم المارونية" الذي اطلقه من المحكمة يوم الأربعاء الفائت والذي يبدأ تنفيذه يوم الاثنين المقبل في 18 آذار.

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