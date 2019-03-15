حزب الله دعا السلطات النيوزيلندية إلى ملاحقة المخططين والمنفذين للعمل الإرهابي

دان حزب الله بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبت بحق المصلين في نيوزيلندا وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، و دعا السلطات النيوزيلندية إلى ملاحقة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإرهابي واتخاذ الخطوات الكفيلة بعدم تكراره.
وحذر حزب الله في بيان، من النزعة المتطرفة ضد المسلمين وضد الأجانب ومن سياسة الكراهية التي تغذيها الولايات المتحدة الأميركية في العالم بدل أن تسود القيم الدينية التي تدعو إلى التسامح والحوار وقبول الآخر.
واعرب حزب الله عن تضامنه مع ذوي الشهداء ويدعو للجرحى بالشفاء الكامل.
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