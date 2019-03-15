سفير ايران بلندن: أحلك يوم بتاريخ نيوزيلندا المعاصر ويوم مرير لجميع المسلمين

وصف سفير ايران في لندن حميد بعيدي نجاد الهجوم الارهابي على مسجدين في نيوزيلندا، بـ"أنه أحلك يوم في التاريخ المعاصر لهذا البلد ويوم مرير لجميع المسلمين".

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