دعا خطيب جمعة طهران المؤقت محمد امامي كاشاني الى "ضرورة حل المشاكل الاقتصادية الراهنة في البلاد عبر الاستفادة من الامكانيات والطاقات المحلية"، مشيراً إلى "اصدار قائد الثورة الاسلامية بيان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية"، لافتاً إلى أن "هذا البيان حافل بالقيم المعنوية والاخلاق".
ولفت إلى ان "الجمهور الرئيسي لهذا البيان هي الامة الاسلامية والشباب الايراني، حيث ينبغي عليهم بذل جهودهم لتنفيذ بنود هذا البيان خلال الاربعين عاما المقبلة"، مشيراً إلى "المسيرات الشعبية في الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في 11 شباط"، مؤكدا ان "هذه المسيرات الحاشدة احبطت مخططات الاعداء ودعاياتهم المسمومة".
وأشار إلى أن "أعداء الإسلام، المكفوفون دائما، لا يرون أبدا نور 11 شباط والحضور المكثف للمواطنين في الشوارع".
كانت هذه تفاصيل خبر خطيب جمعة طهران: يجب حل مشاكل البلاد عبر الاستفادة من الامكانيات المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.