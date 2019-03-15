خطيب جمعة طهران: يجب حل مشاكل البلاد عبر الاستفادة من الامكانيات المحلية

دعا خطيب جمعة طهران المؤقت محمد امامي كاشاني الى "ضرورة حل المشاكل الاقتصادية الراهنة في البلاد عبر الاستفادة من الامكانيات والطاقات المحلية"، مشيراً إلى "اصدار قائد الثورة الاسلامية بيان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية"، لافتاً إلى أن "هذا البيان حافل بالقيم المعنوية والاخلاق".

ولفت إلى ان "الجمهور الرئيسي لهذا البيان هي الامة الاسلامية والشباب الايراني، حيث ينبغي عليهم بذل جهودهم لتنفيذ بنود هذا البيان خلال الاربعين عاما المقبلة"، مشيراً إلى "المسيرات الشعبية في الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في 11 شباط"، مؤكدا ان "هذه المسيرات الحاشدة احبطت مخططات الاعداء ودعاياتهم المسمومة".

وأشار إلى أن "أعداء الإسلام، المكفوفون دائما، لا يرون أبدا نور 11 شباط والحضور المكثف للمواطنين في الشوارع".