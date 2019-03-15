مفتي مصر دان هجوم نيوزيلندا: لفتح تحقيق موسع في هذا الهجوم الخسيس

دان مفتي مصر شوقي علام "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدي مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة"، مؤكداً أن "هذا الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات، يتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماوية التي تحرم الاعتداء على الآمنين والأبرياء وترويعهم فما بالنا بالاعتداء على بيوت الله التي يذكر فيها اسمه".
ودعا إلى "ضرورة فتح تحقيق موسع في هذا الهجوم الإرهابي الخسيس للوقوف على حقيقة تداعيات وأسباب الحادث، والجماعات الإرهابية التي تدعم مثل هذه الهجمات الإرهابية وتسعى لاستهداف بيوت الله ونشر الفتن في المجتمعات الغربية".
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