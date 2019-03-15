مباحث الأموال العامة تضبط عامل لاتجاره في العملة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "عنتر.ع"، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بنطاق مديرية أمن سوهاج، بتجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين المصريين بالخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين بسعر السوق السوداء، حيث يقوم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري في حسابه البنكي، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقاً للفحص المستندي ما يعادل مليون جنيه مصري.