اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزلندية: المسجد كان يستضيف نشاطات أديان مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

قال مصطفى فاروق، رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزلندية، إن المسجدين اللذين تعرضا للهجوم هما من أقدم المساجد في البلاد ويصلي الناس في المسجد الكبير منذ سنوات طويلة.

وأضاف فاروق "إن المسجد مندمج في المجتمع وفيه تقام نشاطات لأديان مختلفة، وهو مسجد يرحب بجميع الثقافات، وما حدث ما كان يجب أن يحصل أبدا."

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