الملكة إليزابيث تعرب عن حزنها بعد اطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ): أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن "حزنها العميق جراء الأحداث المروعة" في أعقاب مقتل 49 شخصا في اطلاق نار استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش، جنوبي نيوزيلندا. وقالت الملكة في بيان: "يعرب الأمير فيليب (زوج الملكة) وأنا عن تعازينا لعائلات وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا أرواحهم". وأضافت: "أشيد أيضا بأجهزة الطوارئ والمتطوعين الذين يقدمون الدعم للمصابين". Advertisements وقالت الملكة: "في هذا الوقت العصيب، قلوبنا ودعاءنا مع جميع النيوزيلنديين". اقرأ أيضاً: أسوأ يوم في نيوزيلندا.. الهجوم المروع على مسجدين (تغطية خاصة)

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