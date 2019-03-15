الأموال العامة تضبط موظف اختلس 300 ألف جنيه من شركة مياه الشرب بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أمين خزينة بإحدى الجهات الحكومية، لاتهامه باختلاس 300 ألف جنيه من عهدته والاستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بجنوب الصعيد، قيام "عبد الروؤف.ع"، أمين خزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع أبو تشت بقنا، ومقيم بذات الدائرة باختلاس مبلغ مائتان اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة سبعة وستون جنيه وخمسة وستون قرشاً) من عهدته قيمة فواتير المياه المحصلة من المشتركين والاستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لحساب الشركة بقنا، وذلك في غضون شهر فبراير 2019، مما أضر بأموال جهة عمله ما هو قيمة المبلغ المالي المستولى عليه دون وجه حق.
وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من قبل الشركة لجرد أعمال المتهم، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وأرفقت بالأوراق.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد بسداد تلك المبالغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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