الأحد.. قطع الكهرباء عن فارسكور في دمياط لصيانة المحولات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار يوم الأحد المقبل، بسبب أعمال الصيانة الدورية للمحولات ضمن خطة تشمل شارع الهلالي والسوق القديم وشارع السادات، من التاسعة صباحا وحتى انتهاء الأعمال.

كما أعلن عن فصل التيار يوم الأربعاء المقبل من شارع السلخانة ومنطقة السوق، وأهابت الشركة المواطنين أخذ استعداداتهم بسبب انقطاع الخدمة.