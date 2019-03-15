محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار يوم الأحد المقبل، بسبب أعمال الصيانة الدورية للمحولات ضمن خطة تشمل شارع الهلالي والسوق القديم وشارع السادات، من التاسعة صباحا وحتى انتهاء الأعمال.
كما أعلن عن فصل التيار يوم الأربعاء المقبل من شارع السلخانة ومنطقة السوق، وأهابت الشركة المواطنين أخذ استعداداتهم بسبب انقطاع الخدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. قطع الكهرباء عن فارسكور في دمياط لصيانة المحولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.