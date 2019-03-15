وفاة مفتش بالأوقاف في حادث أثناء توجهه لأداء خطبة الجمعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقى مفتش بالأوقاف مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث تصادم أثناء توجهه لأداء خطبة الجمعة بقرية علي بن أبي طالب بناحية مشروع غرب طهطا دائرة مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارًا من مركز شرطة جهينة بالحادث. تبين أنه أثناء استقلال "ماهر م ح" مفتش بإدارة أوقاف جهينة ويقيم بقرية عنيبس دائرة المركز دراجته البخارية بناحية قرية علي بن أبي طالب التابعة لمشروع غرب طهطا دائرة مركز جهينة، متوجها لأداء خطبة الجمعة اصطدمت به سيارة مجهولة فرت هاربة.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية في الحال، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي. حرر محضرا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.