نعمة سعيد بطلة العالم لرفع الأثقال تصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

وصلت مطار القاهرة الدولي، بطلة العالم لرفع الأثقال تحت 17 سنة المصرية، نعمة سعيد قادمة من نيويورك ،بعد تحقيق إنجازها التاريخي بخطف 3 ميداليات ذهبية في وزن 59 كيلو جراما في "النطر والكلين والمجموع"، ببطولة العالم لرفع الأثقال، التي أقيمت في لاس فيجاس الأمريكية، وتفوقت على نظيرتها بطلة البرازيل نيكول سينتزا التي حصلت على الميدالية الفضية بينما حصلت المكسيكية ماريانا على البرونزية.

حرص عدد من أهالي وأصدقاء بطلة منتخب رفع الأثقال، على التواجد أمام صالة الوصول الدولي بمطار القاهرة حاملين بنرات عليها صور بطلة الأولمبياد.

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واستطاعت نعمة أن تحصد ذهبيات، "الخطف والنتر والمجموع" بمنافسات وزن 59 كيلو جرام، كما تعد اللاعبة المصرية الوحيدة التى تمثل مصر فى منافسات هذه البطولة.

شاركت بعثة مصر برئاسة عبد العزيز غنيم، فى دورة الألعاب الأولمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعبا ولاعبة ينافسون فى 23 لعبة أولمبية من بينهم 39 لاعبا و29 لاعبة وهى ألعاب الملاكمة، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسى الحديث، الفروسية، الجمباز الفنى والإيقاعي، الشراع، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثي، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات.