الدوري الأوروبي – نابولي يواجه آرسنال.. قمة إسبانية خالصة ومباريات “نارية” في دور الربع

تعرف عشاق كرة القدم الأوربية والعالمية، أخيرا، عن مباريات دور ربع الدوري الأروبي لكرة القدم، وذلك بعد الكشف عن نتائج القرعة التي أقيمت قبل قليل بمدينة نيون السويسرية، وأشفرت عن مواجهات قوية بين كبار القارة الأروبية.

وقد أسفرت القرعة عن المباريات المثيرة التالية:

نابولي الإيطالي / آرسنال الإنجليزي

فياريال الإسباني / فالنسيا الإسباني

بينيفا البرتغالي / آينتراخت فرانكفورت

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سلافيا براغ التشيكي / تشيلسي الإنجليزي

وفي الدور النصف النهائي، سيواجه الفائز في مباراة نابولي الإيطالي وآرسنال الإنجليزي، المنتصر من نزال فياريال الإسباني وفالنسيا الإسباني، فيما سيواجه المنتصر من مواجهة بينيفا البرتغالي وآينتراخت فرانكفورت، الفائز من نزال سلافيا براغ التشيكي، تشيلسي الإنجليزي.

وتقام مباريات الذهاب لربع نهائي الدوري الأوروبي يوم 11 أبريل المقبل، بينما تقام مباريات يوم 18 من الشهر نفسه.