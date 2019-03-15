ربع نهائي ” الشامبيونسليغ” – القرعة تسفر عن مباريات “نارية” وزياش يواجه كريستيانو رونالدو

تعرف عشاق كرة القدم الأوربية والعالمية، أخيرا، عن مباريات دور ربع نهائي دوري الأبطال الأروبية، وذلك بعد الكشف عن نتائج القرعة التي أقيمت قبل قليل بمدينة نيون السويسرية، وأشفرت عن مواجهات قوية بين عمالقة الكرة الأروبية.

وقد أسفرت قرعة دور الربع عن المواجهات التالية:

أجاكس أمستردام الهولندي / يوفنتوس الإيطالي

ليفيربول الإنجليزي / إف سي بورتو البرتغالي

توتنهام الإنجليزي / مانشستر سيتي الإنجليزي

برشلونة الإسباني / مانشستر يونايتد الإنجليزي

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وبخصوص دور نصف النهائي، فإن الفائز في مباراة توتنهام ومانشستر سيتي، سيواجه في نصف النهائي الفائز في مباراة أجاكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس الإيطالي، فيما سيواجه الفائز من برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، الفائز من مباراة ليفيربول الإنجليزي وإف سي بورتو البرتغالي.

وتقام مباريات مرحلة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 9 و10 أبريل المقبل، بينما تقام مباريات الإياب يومي 16 و17 من الشهر نفسه.