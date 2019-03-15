عرض الحكواتي " الورد اللي بينهن" | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الأربعاء، 20/ 03/ 2019
الزمان: 10:30
المكان: جمعية نسيجنا، الناصرة
تستضيف جمعية نسيجنا ومركز السبيل الحكواتية حنين طربيه لتقديم باقة حكايات حول الزُّهرة والمرّيخ وما بينهما؛ حكايات شعبيه فلسطينية، ميثولوجيا إغريقية، هندية، صوفية، تبحث في موضوعة الورد والشوك في العلاقات والحب.
العرض من إعداد وإنتاج وإخراج الممثلة والحكواتية والمعالجة عن طريق الدراما حنين طربيه.
أداء: حنين طربيه وسماح مصطفى (مغنية وموسيقية ومعالجة عن طريق الموسيقى.
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