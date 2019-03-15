القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 18/ 03/ 2019 الزمان: 18:300 المكان: مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان Advertisements يستضيف منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان حفل إشهار رواية "لا تشبه ذاتها"، للروائية ليلى الأطرش، يتحدث فيه، إضافة إلى المؤلفة كل من د. رزان إبراهيم، ود. راشد عيسى، وتقدمها وتدير اللقاء مع الجمهور د. أماني سليمان. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إشهار رواية "لا تشبه ذاتها" للروائية ليلى الأطرش | عمّان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.